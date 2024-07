Bottiglie di vetro e lattine, confermata la stretta sugli spettacoli estivi 

Divertimento sì, ma in sicurezza. Il sindaco Graziano Milia conferma lo stop al consumo di bevande in vetro o lattine nel litorale quartese e nel centro urbano in occasioni di spettacoli e manifestazioni pubbliche all’aperto nelle ore serali. Con sanzioni per i trasgressori sino a 500 euro.

Le limitazioni sono contenute nell’ordinanza firmata ieri e in vigore sino al 31 ottobre. Divieto di vendita di bevande (alcoliche e non) in contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, bottiglie di vetro e lattine, dalle 21 alle 6 del giorno successivo, «in tutte le aree all’aperto in cui si svolgono manifestazioni pubbliche con intrattenimenti o spettacoli e, comunque, per le quali si verificano fenomeni di aggregazione di massa, nonché nelle aree limitrofe entro trecento metri oltre il perimetro in cui si svolge ciascuna manifestazione». Stessa limitazione - nei giorni feriali, festivi e prefestivi - nella costa quartese, a partire dal confine con Cagliari sino a quello con Maracalagonis.

Nessun divieto invece all’interno dei locali (così come la vendita per asporto) - e nelle aree esterne di pertinenza delle attività - dove la somministrazione sarà consentita «con obbligo a carico dell’esercente di smaltire le bottiglie di vetro e le lattine dopo la consumazione».

