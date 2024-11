Bottiglie, carta, cibo: «Il Poetto è sporco» Potenziate le pulizie 

L’estate è finita, ma al Poetto l’emergenza rifiuti non è mai cessata. Bottiglie, lattine, cicche e cartacce per terra. Ogni mattina il lungomare si risveglia così: un immondezzaio. Uno spettacolo indecoroso con epicentro nell'area del Cavalluccio Marino. Le lamentele fioccano, anche da parte dei residenti, perché quando soffia il maestrale i rifiuti invadono perfino i giardini delle ville. L’edicolante di via Dell’Ippodromo Enza Sale, 62 anni, non usa mezzi termini per descrivere lo stato dei vicini giardinetti. «Un letamaio», riferisce, «specialmente nel weekend, quando vengono presi d’assalto. I cestini non bastano e c’è chi vi abbandona la spazzatura di casa». I gabbiani poi fanno scempio. «La pulizia è fondamentale», conclude, «il Poetto è frequentato anche dai turisti». Non un bel biglietto da visita, insomma.

«Il servizio è svolto con la regolarità contrattuale prevista per la bassa stagione», si giustifica la De Vizia, «dalla settimana prossima il Comune ha comunque disposto un potenziamento».

Sul tema si registra un duro sfogo di Angelo Cerina, patron de Il Lido. «È un problema difficile da risolvere, non basterebbe un plotone di vigili. Dopo mezzanotte il lungomare è buio, sporco, con gente che si ubriaca e urina per strada. Il nostro parcheggio si riempie di spazzatura che rimuoviamo noi. Abbiamo installato telecamere. Si stava meglio quando c’era la discoteca. I ragazzi almeno erano sotto controllo. Oggi bivaccano fuori e questo è il risultato».

