«Bottiglie carissime,  l’azienda può chiudere dopo un secolo di vita» 

Tutta colpa del vetro. Le particolari e costose bottigliette da 18 centilitri vuoto a rendere mettono in crisi la quasi centenaria azienda di produzione di bibite gassate “Cappai Mario Marco e C.” di Nuraminis. In Sardegna nessuno produce più le bottigliette col vetro più spesso, adatte al riutilizzo e alla commercializzazione vuoto a rendere che contraddistingue l’attività. Quindi la storica “gazzosa” (ma anche l’aranciata e il chinotto, cavallo di battaglia aziendale) sembrano essere, per dirla con le parole dell’attuale amministratore Francesco Cappai, “a fine corsa”. «Finora abbiamo acquistato le bottigliette per il tramite di un’altra azienda sarda che però ha cessato l’attività e per noi ora sarebbe troppo dispendioso e antieconomico acquistarle in autonomia dalla Penisola. Andiamo avanti con il materiale che ci resta fino a quando sarà possibile», commenta Francesco Cappai, classe 1971, imprenditore delle bibite gassate di terza generazione, che non nutre ottimismo sul futuro dell’azienda.

Il problema

«Nel 2027 la fabbrica fondata da mio nonno compirà 100 anni, ma non so se saremo ancora in attività: troppo difficile andare avanti in un mercato sempre più difficile e avaro», continua Francesco Cappai, nuraminese, amministratore dell’azienda fondata nel 1927 da Francesco (Ciccito) Cappai, nonno dell’attuale amministratore, che fra le specialità della casa ha avuto in passato anche la storica spuma. Insomma, in via San Sebastiano, a Nuraminis, convertire il ciclo produttivo all’uso della plastica è un’ipotesi che non si coniuga con la filosofia aziendale centrata sulle bottiglie in vetro, «da quella con il tappo a biglia, che si lavavano rigorosamente a mano, a quelle attuali». «La plastica non fa per noi», taglia corto Mario Marco Cappai, padre di Francesco e anello di mezzo della società.

La crisi

È legata anche al vetro a rendere che, insieme alla bontà del contenuto, restituisce tutto il valore di una scelta rispettosa dell’ambiente. «È quello che vogliamo che la gente capisca, rendere la bottiglia ha soprattutto una valore ecologico, ma purtroppo c’è chi la restituisce dopo molto tempo, sporca e ormai quasi inutilizzabile, o peggio la abbandona in campagna», sospira Francesco Cappai. «La nostra è sempre stata un’azienda familiare e siamo andati avanti per questo. Oggi io mi trovo, quasi da solo, a produrre, imbottigliare e vendere porta a porta, ma non so quanto potrò ancora resistere. Noi abbiamo i nostri clienti affezionati, ma non è facile andare avanti facendo pagare il giusto per il nostro prodotto». Mario Marco Cappai, 87 anni, padre di Francesco, osserva le linee di lavaggio e imbottigliamento, fra quelle mura che raccontano gli anni del piccolo miracolo economico dei Cappai, e che dal 1961, anno in cui Mario Marco aveva rilevato la fabbrica di bibite gassate dal padre e pioniere dell’azienda Ciccito (sindaco per anni di Nuraminis), hanno rappresentato la sua vita, e la sua fortuna. «Mio padre nel 1927 acquistò l’azienda per 24 mila e 200 lire da Luigino Batzella, un possidente di Nuraminis, ma l’origine della fabbrica va molto oltre, a prima del 1900, quando nel 1896 Francesco Crabai, un sangavinese, sbarca a Nuraminis e fonda la fabbrica delle gazzose». Una storia di successo che rischia di finire.

RIPRODUZIONE RISERVATA