Bottigliate in strada, salta lo spettacolo 

Urla, nervi tesi. C’è un ragazzo senegalese con la faccia insanguinata: è stato colpito a una guancia e alla fronte con una bottiglia spaccata. Arrivano a sirene spiegate ambulanze e auto della polizia, i lampeggianti accesi: piazza del Carmine ieri sera si è presentata così agli attori dei “Teatri mobili”, compagnia itinerante che avrebbe dovuto mettere in scena lo spettacolo “Manoviva”. Una mano che, truccata a dovere, diventa un burattino a cinque dita che balla, recita, fa scene comiche: una rappresentazione poetica, che richiede agli spettatori la disponibilità all’abbandono, fantasie libere di lasciarsi affascinare. Impossibile, in un contesto dove ci sono persone che gridano, un ferito dolorante, un’équipe medica che presta le prime cure, agenti che interrogano testimoni. Luci, impianti audio e gazebo sono già stati montati verso le 18,30 ma Marco Grignani e Federica Lacomba, che da soli formano la compagnia di teatro-circo, non se la sentono di andare in scena. Il clima non è adatto. Gli attori hanno paura per sé e anche per i loro bambini, che non saprebbero a chi affidare qualora decidessero di farlo, lo spettacolo. Parlano con Rita Atzeri della compagnia Il Crogiuolo, che organizza la rassegna teatrale in piazza del Carmine: «Non ci sono le condizioni, non ci sentiamo sicuri». Quello di ieri sarebbe dovuto essere il debutto, per la rassegna “Su cramu bivit”, e Atzeri tenta in ogni modo di convincerli ma alla fine deve arrendersi e spiegare cosa succede agli spettatori che attendono l’inizio dello spettacolo, annunciato per le 21.

L’arte come presidio

La prima tappa della rassegna promossa dall’assessorato comunale alle Attività produttive, dunque, salta. Ed è una sconfitta. Perché il progetto del Municipio è di portare arte e cultura in piazza del Carmine proprio affinché la città si riappropri di quello spazio, e frequentandolo lo sottragga alla sua attuale destinazione d’uso: traffici illegali e, spesso, scontri violenti fra sbandati e/o spacciatori come quello tracimato, pochi giorni fa, fra i tavolini dei ristoranti in via Sassari. Se in genere i protagonisti in negativo delle serate in piazza sono extracomunitari, stavolta la faccenda è diversa: il giovane senegalese ferito al volto (doloroso, ma fortunatamente i tagli sono superficiali, spiegano dalla centrale operativa del 118) stava cercando di separare una coppia – italianissima – che litigava.

Il risultato, però, resta negativo. «Siamo affranti», sospira Rita Atzeri: «Una pessima figura e, per noi de Il Crogiuolo, anche un danno d’immagine ed economico. Ovviamente i “Teatri mobili” saranno retribuiti, non è colpa loro se non si poteva andare in scena».

«Lo scopo, per chi accetta di fare uno spettacolo in questa piazza, è proprio presidiarla», osserva lo scrittore Flavio Soriga, che era sul posto nella speranza di assistere allo spettacolo: «Anche a me è capitato di presentare qui un libro e di assistere a una rissa. Siamo andati avanti». Ma non sempre è possibile resistere: «Qualche anno fa – ricorda Atzeri – avevamo organizzato qui in piazza del Carmine un concerto del musicista Nicola Angius, ma dovette rinunciare perché c’erano delle persone che provavano a portargli via gli strumenti».

Le prossime date

Il pensiero, ora, è alle prossime date della rassegna. Che fare? Sollecitare un presidio, magari anche discreto, di forze dell’ordine o continuare a sperare che l’arte, di per sé, pacifichi la piazza? Oggi e domani sono giornate di pausa ma venerdì, sempre alle 21, Juri Deidda dovrebbe suonare il suo sax a bordo di un’Ape-calessino (è il progetto “Musica sulle ruote”, prodotto da Palazzo d’Inverno); e sono previsti spettacoli anche giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20. Ci saranno le condizioni? Il Crogiuolo ci spera. E già oggi Rita Atzeri conta di parlare con il comando della Polizia municipale per capire in che modo garantirle.

