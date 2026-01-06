Bottidda Poetry Slam, vince Enzo Liborio Vacca 

È Enzo Liborio Vacca da Ovodda ad aggiudicarsi il primo Bottidda Poetry Slam valido per il campionato della Lega italiana Poetry Slam 2025/26, organizzato dal Poetry Slam Sardegna e ospitato al Nababbo, in collaborazione con l’Avis Bottidda.

A presentare la sfida di rime e versi approdata per la prima volta a Bottidda, nel locale gestito da Ivan Tilocca, è stato il ploaghese Giovanni Salis nelle vesti di M.C. (Maestro di Cerimonia), con il supporto organizzativo di Roberto Nieddu come notaio di gara, accompagnati dalle suggestioni musicali del giovane e talentuoso Josto Nieddu di Bottidda all'organetto. Enzo Liborio Vacca vince il suo primo Poetry Slam e si qualifica alle fasi finali del campionato sardo, grazie ai componimenti in limba “No isco” e “S’andeledda de paza”.

Secondo classificato Luca Sedda da Gavoi, terza classificata Marta Meloni da Nuoro. In gara con loro poeti e poetesse giunti per l'occasione da tutta l'isola: Antonio Fois da Perfugas (che si è aggiudicato il Premio speciale della Critica), Frantziscu Cambiganu da Pattada, Isa Gramai da Bolotana, Vittorio Loche da Ovodda, Antonello Satta da Ozieri, Mario Demontis da Ossi.

RIPRODUZIONE RISERVATA