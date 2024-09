Botti, razzi, feriti e gara sospesa 6’ 

Sei minuti di interruzione della partita e molti di più di altissima tensione. Quanto avvenuto ieri, in tutta la giornata e non solo durante il match, segna una nuova pagina nera nella rivalità fra le tifoserie di Cagliari e Napoli. In campo, al 24’, il primo episodio pesante: dal settore ospiti, riempito in tutti i 415 posti, partono due fumogeni volutamente indirizzati in Curva Sud, in una zona occupata da tante famiglie. È il caos, col tentativo di rimandare gli stessi fumogeni indietro e ulteriori lanci di oggetti, che si ripetono per un paio di minuti mentre in campo le due squadre continuano a giocare. Gli steward intervengono subito: in una colluttazione uno rimane lievemente ferito, assieme a un tifoso che teneva in mano un’asta cercando il contatto con i rivali. Al 26’ l’arbitro La Penna è costretto a fermare la gara, con lo speaker dello stadio che segnala due volte il rischio di sospensione definitiva e lo 0-3 a tavolino. Ma non finisce qui, perché nel frattempo dalla Curva Nord (dove per i primi 20’ gli Sconvolts avevano lasciato libera la loro zona per protesta) iniziano altri lanci di fumogeni e bombe carta, stavolta in campo. Si riprende - a fatica e senza che la tensione cali - al 32’, con la Polizia schierata a bordocampo.

L’arrivo

La domenica era iniziata in maniera complicata dalla mattina, quando dalla nave che portava molti dei tifosi del Napoli a Cagliari (la maggior parte, in aereo erano poco meno di 100 in tutto) è stato esposto lo striscione “A caccia di pecore”. Provocazione evidente, che in pochi minuti ha fatto il giro di social e telefoni. Ad attenderli al porto c’erano le forze dell’ordine, che hanno poi vigilato il trasferimento allo stadio (stavolta senza corteo in centro, come avvenne fra mille polemiche a febbraio 2022). Ma una volta dentro la Domus i tifosi del Napoli non si sono fermati, con altri insulti, bandiere con le pecore rossoblù e striscioni. Tanto che, durante l’interruzione, alcuni giocatori fra cui capitan Di Lorenzo (più il dirigente Oriali) sono andati sotto il settore a cercare di farli desistere, riuscendoci solo in parte perché alla ripresa del gioco i cori offensivi sono proseguiti. Nel dopo gara, invece, nessun incidente: i tifosi ospiti sono usciti poco dopo le 21, controllati dalle forze dell’ordine e anche con un elicottero a monitorare dall’alto, scortati fra aeroporto e porto in vista del rientro in Campania.

L’esito

Adesso tocca al Giudice Sportivo, che domani dovrà esprimersi. Per entrambe le società abbastanza scontata una multa, col rischio della chiusura di qualche zona dello stadio (o per intero). E probabili restrizioni al ritorno, dopo che per ieri l’unica era che i residenti in Campania potevano comprare il biglietto solo in settore ospiti e con fidelity card del Napoli. Per una gara che, dal famoso spareggio col Piacenza del 1997, non è mai stata banale per entrambe le tifoserie.

RIPRODUZIONE RISERVATA