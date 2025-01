Botti, l’ordinanza non basta 

Già da prima della mezzanotte, nonostante l’ordinanza sindacale che vietava l'utilizzo di botti, a Serramanna le ore sono state scandite da potenti boati esplosi per salutare il 2024. «Un’ordinanza che non serve a nulla perché nessuno la rispetta non essendoci controlli adeguati – interviene Antonio Di Bisogno, promotore di una raccolta firme per chiedere l'abolizione di fuochi d’artificio durante le feste –. A Bolzano, per esempio, non è stato necessario firmare un’ordinanza perché il regolamento comunale vieta tutto l’anno l’accensione o il lancio di razzi e fuochi d’artificio e uso di petardi». Di questo problema si era parlato l’estate scorsa, quando una cittadina aveva denunciato la morte del proprio cagnolino provocata con ogni probabilità da un infarto causato dallo spavento per lo spettacolo pirotecnico per la festa di Sant’Ignazio. «La voglia di fare festa con fuochi d’artificio e botti è stata evidentemente incontenibile per tanti – commenta il sindaco Gabriele Littera –. La stragrande maggioranza non ha scelto questi strumenti, ma ovviamente fanno più rumore 100 persone che sparano di 8.000 che brindano. Mi auguro che nessuno si sia ferito e che anche anziani, fragili e animali non abbiano sofferto eccessivamente».

