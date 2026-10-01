Botti e roghi di rifiuti, allarme continuo 

L’incendio probabilmente doloso che mercoledì ha bruciato cumuli di rifiuti e vecchie auto abbandonate a Cortexandra, appestando l’aria per ore, è solo l’ultimo di una lunga serie. I fumi provenienti da roghi nelle campagne e i fuochi d’artificio esplosi nel cuore della notte, sono ormai un’emergenza che sta togliendo la tranquillità agli abitanti di Sestu. Le segnalazioni arrivano da diverse zone, soprattutto dalle aree periferiche e da quelle in prossimità di locali ed esercizi ricreativi.

Minoranza all’attacco

Un fenomeno che ora ha portato i consiglieri di minoranza a presentare un’interrogazione al sindaco Michele Cossa e ai componenti della Giunta. Nell’interrogazione l’opposizione parla di una situazione che si sarebbe fatta sempre più frequente, con «l’esplosione improvvisa di botti e articoli pirotecnici ad elevato impatto acustico» nel cuore della notte, che causa «gravi e continui disturbi alla quiete pubblica e al riposo delle persone, privando i cittadini del diritto alla salute e al sonno». Tra le zone dalle quali arrivano segnalazioni ci sono i quartieri come Dedalo, l’area di via Laconi e quella nei pressi del Parco fluviale dove si segnalano fuochi d’artificio anche alle 2 o alle 3 del mattino.

La piaga degli incendi

Nello stesso documento, che sarà presentato al prossimo Consiglio comunale, viene affrontato anche il problema degli incendi nelle campagne. La minoranza parla di «reiterati episodi di abbruciamento illecito di rifiuti e sterpaglie che saturano l’aria di sostanze tossiche e odori nauseabondi, rendendola irrespirabile e costringendo la popolazione a serrarsi in casa».

Diverse segnalazioni riguardano le aree di via Veneto, via Venezia, via Napoli, via Ferrara e via Roma, dove i residenti lamentano fumi e cattivi odori soprattutto nelle ore notturne. La richiesta è di un intervento da parte del Comune e, in particolare, di un’ordinanza che vieti l’utilizzo privato e notturno di botti e fuochi d’artificio, ma anche un maggior controllo sul territorio per prevenire i roghi illegali e un intervento di sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza.

Il sindaco

«Ci sono già le leggi e i carabinieri che se ne occupano» spiega il sindaco Michele Cossa, facendo riferimento anche «all’ordinanza già in vigore contro il disturbo della quiete pubblica». Sarà quindi il Consiglio comunale, in programma per il 5 ottobre, a chiarire quali iniziative si intendano adottare per porre fine alla continua emergenza.

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