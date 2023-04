Botteghe chiuse, artigiani in estinzione 

Una categoria in via di rapido declino o in trasformazione, come precisa il direttore della Confartigianato oristanese Marco Franceschi? L’una e l’altra; di sicuro per gli artigiani che avevano le botteghe nelle viuzze del centro storico è sempre più dura. Distrutti dagli affitti, dalle tasse, dallo scarso ricambio generazionale, dalla concorrenza della grande distribuzione e dal commercio elettronico, gli artigiani stanno diminuendo in maniera spaventosa.

La chiusura

Giorgio Faedda, uno degli ultimi fabbri, ha chiuso la bottega in via Ricovero: «Ho resistito per passione, ma alla fine ho chiuso: troppe tasse, burocrazia spaventosa e poi il lavoro da artigiano non viene più riconosciuto. Ho mollato ma resta la passione».

I dati

Gli ultimi dati dell’Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre, per Oristano segnalano un calo del 18%, superiore di tre punti rispetto al dato nazionale e regionale. Il numero degli imprenditori artigiani in provincia (comprensivo di titolare e soci collaboratori) da 4.460 scende a 3.658 in 10 anni. La Camera di commercio invece registra il numero delle aziende: 2.457, il 40% in città. «Il calo non può che essere in linea con il numero degli imprenditori. Va sottolineato che Oristano risente del blocco delle iscrizioni nel settore artigianato dal 2017 da parte della Camera di commercio che non aveva accettato la clausola imposta dalla Regione. Una parte è stata sanata ma un’altra resta in sospeso, il numero effettivo è quindi sottostimato di circa 150 unità», sottolinea Marco Franceschi. Vero è comunque che molti mestieri sono in declino, soprattutto quelli del riuso e della riparazione di oggetti e attrezzature come fabbri, falegnami, materassai, ricamatrici.