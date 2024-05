Botteghe artigiane aperte, il Comune adotta l’iniziativa 

Dopo il successo raccolto la rassegna con gli artigiani dal titolo “Conosci Dorgali” potrebbe essere riproposto dal Comune. Centinaia di visitatori hanno fatto tappa a Dorgali nei giorni scorsi richiamati nelle botteghe artigiane che hanno aperto le porte all’insegna del turismo esperienziale. Dieci operatori in tutto, tra orafi, ceramisti, tessitrici, pasticcieri hanno animato l’iniziativa, articolata in quattro giornate.

La manifestazione ha guadagnato molti visitatori sui social. Gli artigiani hanno immortalato la loro arte attraverso i video, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e interazioni. La quattro giornate sono state arricchite dalle degustazioni proposte dalla cooperativa dei pastori e dai vini della cantina sociale.

«Rispetto al 2023 le presenze sono aumentate», dice Sonia Mele, assessora comunale a Turismo e attività produttive, richiamando i benefici economici dell’iniziativa che ha riempito musei, ristoranti, agriturismo.

Il progetto “Conosci Dorgali”, finanziato dalla legge regionale sul Turismo è giunto alla terza e ultima edizione, ma il Comune pensa di andare avanti con questa formula. «Eventi come questi - aggiunge l’assessora Mele - non possono fermarsi, il prossimo anno la manifestazione proseguirà: abbiamo intenzione di trovare nuovi fondi per sostenerla e siamo determinati a promuovere il nostro artigianato anche al di fuori dell’Isola».

