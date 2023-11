Bottega nel mirino degli attentatori 

Un boato assordante, improvviso che ha svegliato un intero quartiere. Solo la mattina successiva, con l’arrivo della luce è stato possibile ricollegare quell’esplosione a un negozio di ortofrutta di via Eligio Porcu. Qualcuno, favorito dall’oscurità, aveva piazzato e fatto esplodere una bomboletta di gas da campeggio danneggiando la vetrata dell’attività commerciale, nel cuore del centro storico della città, aperta da poco tempo. Un atto intimidatorio o una bravata? Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di via Firenze che dopo il sopralluogo hanno interrogato alcune persone alla ricerca dei malviventi e di eventuali testimonianze. La polizia si è messa anche alla ricerca di qualche telecamera piazzata anche da privati nella zona: un’indagine che viene svolta col molta discrezione senza escludere alcuna ipotesi.

La paura

L’episodio è accaduto verso mezzanotte. Qualcuno si è avvicinato alla serranda del negozio sistemando quasi certamente la bomboletta fra la serranda e la vetrata per poi allontanarsi probabilmente a bordo di un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Dopo l’esplosione è immediatamente scattato l’allarme, in via Eligio Porcu è arrivata in pochi minuti una pattuglia del Commissariato e subito dopo altre Volanti.

La Polizia

Le indagini sono coordinate dalla dirigente del Commissariato, Silvia Casu. Secondo indiscrezioni, alcuni testimoni avrebbero riferito di aver notato una figura allontanarsi dopo l’esplosione. Gli agenti avrebbero anche sentito il titolare dell’esercizio commerciale per capire quale pista seguire. Sulla vicenda è stato intanto inviato un primo rapporto alla Procura di Cagliari. (r. s.)

