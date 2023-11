Bottega del sughero e fly divani dominano i tornei master e ultra  

La De Amicis si conferma leader dell’Over nella Libertas Caam. La Bottega del Sughero (Master) e Fly Divani (Ultra) comandano gli altri due tornei.

Successi delle big

Vincono le prime della classe nell’Over: De Amicis (2-0 su Gli Incisivi), Santiago (3-0 sulla Jupiter) e Bar Dessì (2-0 sulla Thermomax). Rallenta il Barracca Manna con la Crescenzi (0-0), mentre i Muppet, grazie al successo sull’Acp (3-2), agganciano i Kaproni (1-1 col Bar Mexico). Vittoria di misura per la Medilav contro Toti (1-0), che le vale l’aggancio alla Jupiter. Nella zona di bassa classifica spicca il successo del Genneruxi per 2-1 sull’Aek, che costa al Kasteddu il sorpasso in classifica. Punti importanti per il Real Cocciula grazie alla vittoria sul Cagliari 2007 (2-1). Il derby di Mara tra Kalagonis e Maracalagonis si gioca mercoledì.

Tra rinvii e posticipi

Nei Master La Bottega del Sughero non sbaglia nel difficile confronto con la Jasp Rassu, sconfitta di misura: il successo serve a mantenere la testa della classifica a 22 punti. Vince anche l’Asso Arredamenti nello scontro diretto col Deximu (3-2), ma la graduatoria è provvisoria: Old Boys-Gli Incisivi è stata rinviata e stasera sono in programma i posticipi El Carnicero-Cra Regione e Serbariu-Colonial Fruits. Mercoledì invece sarà la volta di Genuis-Flamengo.

Fly Divani a valanga

Esagera la capolista Fly Divani negli Ultra col 6-2 alla Gedi, ma il Brancaleone non molla (2-0 al Mulinu Becciu). Rallenta il Calasetta con gli Old Boys (2-2) e viene agganciato dalla Lewis Room (2-1 sulla Bmk). Colpo esterno della Genuis sui Teddy Boys (3-1), mentre ha riposato il Cagliari 2020.

