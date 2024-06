Botte tra minorenni e una ragazzina in coma etilico  

La presenza delle forze dell’ordine e i recenti fermi per le rapine e gli scippi avvenuti nell’ultimo mese sembrano aver riportato, almeno per ora, un po’ di tranquillità nel centro storico sul fronte della sicurezza. Diversa invece la situazione dovuta alla presenza di ragazzini ubriachi e violenti: nella notte tra sabato e ieri, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia sono dovuti intervenire per una rissa, segnalata nella zona della Marina, mentre i soccorritori del 118 si sono dovuti occupare di alcuni casi di minorenni ubriachi. In particolare una ragazza di 16 anni è stata accompagnata in ospedale perché vicina al coma etilico.

Proprio il fenomeno dell’abuso di alcolici da parte dei giovanissimi si ripete con allarmante frequenza nei fine settimana. E crescono così i soccorsi da parte del personale del 118 di Cagliari: gli interventi sono addirittura cento al mese, con una media che arriva a 150 nei mesi di giugno, luglio e agosto, come evidenziato dalla centrale operativa dell’Azienda regionale per l’emergenza urgenza (Areus) del Sud Sardegna. E la fascia d’età di chi viene soccorso è sempre più bassa: il 90 per cento delle richieste di soccorso per “intossicazioni acute” è per minorenni, in particolare per ragazze tra i 14 e i 16 anni. (m. v.)

