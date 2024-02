Botte tra giovani per un monopattino 

Episodio movimentato ieri pomeriggio a San Michele. Le pattuglie della Squadra volante sono intervenute nella zona della piazza, davanti alla chiesa del quartiere, per una lite. Due giovani, un cagliaritano e uno straniero, si stavano affrontando a suon di ceffoni. Motivo del contendere, come emerso dagli accertamenti svolti dagli agenti, un monopattino la cui provenienza non è stata ancora chiarita. I due sono stati bloccati dai poliziotti e accompagnati in questura per l’identificazione. In particolare il cittadino straniero sembra non fosse in regola con la documentazione ed è stato necessario svolgere degli approfondimenti. La sua posizione sul territorio italiano verrà valutata in questi giorni.

Per la lite alla fine non sono scattati provvedimenti. I due hanno riportato ferite lievissime e dunque l’eventuale vicenda giudiziaria potrà scattare in caso di querela presentata dai due giovani. Quando gli agenti delle volanti sono arrivati in piazza San Michele, i due si stavano affrontando per un monopattino: da capire se fosse stato rubato oppure se ci sia altro dietro. Anche in questo caso per procedere servirà la denuncia di uno dei due giovani.

