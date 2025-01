Botte sul campo da calcio, tre a giudizio e due patteggiano 

Quasi due anni fa la rissa in campo e ieri il rinvio a giudizio. Tre persone dovranno affrontare il processo mentre altre due hanno patteggiato per l’episodio avvenuto sul campo della Lanteri Calcio il 26 marzo 2023. In occasione dell’incontro per il campionato Giovanissimi under 15 tra la squadra di casa e l’Ozierese, l’allenatore della seconda Riccardo Bruno, secondo le accuse, avrebbe colpito con uno schiaffo il collega dell’altra rosa. Una volta uscito sarebbe nata una rissa con altre quattro persone che avrebbero picchiato l’allenatore, poi finito a terra, e a cui sarebbe stato anche assestato un calcio in faccia. Le conseguenze di quanto accaduto costarono a Bruno, a sua volta imputato per rissa e lesioni, e che viene difeso dagli avvocati Sergio Milia e Maria Claudia Pinna, 40 giorni di prognosi. Ieri davanti al gup Sergio De Luca, Gianpiero Satta e Antonello Masala, difesi rispettivamente dagli avvocati Maurizio Serra e Pietro Casu, hanno patteggiato 6 mesi di reclusione e una multa, mentre gli altri hanno scelto invece di andare a giudizio. Oltre a Bruno, ci sono anche Carlo Gaspa e Piero Carta, assistiti dai legali Michele Torre e Paolo Spano. L’avvocato dell’allenatore della Lanteri colpito, costituitosi parte civile, è Mario Pittalis. (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA