Botte per portare via un’auto: arrestati 

Massacrato di botte per una manovra azzardata, poi rapinato della sua Audi A4. È accaduto ad Assemini, lungo la 131, dove un 41enne – dopo un sorpasso – è stato prima affiancato da una Golf e poi, quando si è fermato al semaforo della Statale, raggiunto dai tre giovani che hanno iniziato a colpire a pugni la carrozzeria dell’auto, minacciandolo, insultandolo e intimandogli di scendere. Quando poi la vittima ha aperto il finestrino è stato raggiunti da una scarica di pugni. I tre l’hanno lasciato poi sull’asfalto dopo avergli portato via l’auto. Dopo una breve indagine i carabinieri hanno arrestato Daniele Ena (40 anni), con i fratelli Alessio e Mattia Piras (28 e 34 anni), tutti e tre di Decimoputzu, accusati di rapina e lesioni.

La convalida

Ieri mattina, difesi dagli avvocati Davide Mascia e Mirko Polli, i tre sono comparsi davanti alla giudice per le indagini preliminari Ermengarda Ferrarese che ha convalidato l’arresto, disposto dal pubblico ministero Gaetano Porcu, e applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per Daniele Ena e l’obbligo di dimora per i due fratelli Piras. L’allarme è scattato giovedì scorso, verso le 18, quando i carabinieri hanno ricevuto la chiamata del 41enne che era stato appena aggredito e si era rifugiato in una pizzeria.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, ancora sommaria, all’origine del diverbio sarebbe stato un sorpasso effettuato nei confronti della Golf con a bordo i tre ragazzi di Decimoputzu. La vittima avrebbe lampeggiato con i fari, facendo scattare la reazione stizzita del conducente che, accelerando, avrebbe iniziato a inseguire il 41enne. Sempre stando sulla 131, arrivati al semaforo con via Piave ad Assemini, il conducente dell’Audi sarebbe stato costretto a fermarsi e, dopo pochi istanti, uno degli occupanti dell’altra auto sarebbe sceso iniziando a colpire la carrozzeria, intimandogli di scendere. Poi l’aggressione in due fasi: prima la scarica di pugni e il tentativo di portargli via il veicolo, poi anche un presunto tentativo di investirlo quando avrebbero visto che stava facendo delle foto con il telefonino. L’Audi A4 è stata poi ritrovata non lontano, con le chiavi appoggiate in un sedile. Dopo l’allarme i carabinieri di Decimomannu e quelli del Nucleo Radiomobile hanno individuato i tre giovani di Decimoputzu e li hanno arrestati su ordine del pm Porcu per rapina, violenza e lesioni. Ieri sono potuti tornare a casa dopo la convalida da parte del Gip.

