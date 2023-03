Botte per l’eredità, pensionato in arresto 

Vuole l’eredità e appena è stato informato che la madre era morta sul letto di un ospedale si è recato nella casa materna e ha aggredito violentemente la sorella. È successo domenica pomeriggio a Sardara. Aldo Atzori, 66 anni, pensionato, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Villacidro con l’accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e per lesioni personali. Non avrebbe, infatti, esitato a colpire con calci e pugni i militari, fino a punto di essere di essere immobilizzato e messo in condizioni di non potersi più muovere. Ieri mattina il rito direttissimo davanti al giudice del Tribunale di Cagliari che ha convalidato l’arresto.

La lite

È stata l’eredità del padre, una vasta azienda agricola lungo la 131, all’ingresso del centro abitato della cittadina termale, a scatenare la lite in famiglia. Domenica, appena Atzori ha saputo che la madre era morta nell’ospedale dove si trovava ricoverata, è andato a trovare la sorella, più giovane di 10 anni, che abitava assieme alla genitrice nella casa materna, in pieno centro. La discussione sulla spartizione dell’eredità è degenerata in una violenta aggressione. La segnalazione ai carabinieri è stata immediata. Quando i militari del nucleo Radiomobile di Villacidro, coordinati dal comandante Francesco Capula, sono arrivati all’interno dell’abitazione, hanno sicuramente evitato che la situazione potesse avere delle conseguenze più tragiche ma non sarebbero riusciti a calmare la mano di Atzori che al contrario avrebbe continuato a picchiare e inveire contro la sorella fino a colpirla violentemente. A quel punto i militari hanno tentato di separare fratello e sorella, ma l'uomo non avrebbe esitato a inveire contro gli uomini dell’Arma per poi passare alle vie di fatto, sferrando calci e pugni fino a quando non è stato immobilizzato e messo nelle condizioni di non poter più nuocere.

L’arresto

Una volta calmata la situazione, i carabinieri hanno trovato Atzori in possesso di un coltello del tipo arburesa, con manico in legno e lama di 8,5 centimetri che teneva in una tasca dei pantaloni, arma che è stata sequestrata. L’uomo è stato così arrestato con triplice accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e anche per le lesioni personali che avrebbe procurato ai carabinieri nel tentativo di bloccarlo e farlo ragionare.