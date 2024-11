Botte e umiliazioni ai detenuti fragili Indagati 25 agenti 

Trapani. Sedici ambienti 2 metri per 4 con una finestrella a 25 centimetri dal tetto. Mura scrostate, il wc a vista. La cella numero 5 la chiamavano “la stanza liscia”: era quella senza suppellettili, destinata a chi si temeva potesse compiere gesti autolesionisti. È la Zona blu, la sezione isolamento del carcere di Trapani, dove per anni, secondo i Pm, un gruppo di agenti penitenziari ha torturato, umiliato, picchiato i detenuti più problematici, persone con problemi psichici, extracomunitari. Gli inquirenti, che parlano di «trattamento inumano e contrario alla dignità delle persone», hanno chiesto e ottenuto i domiciliari per 11 guardie carcerarie e la misura interdittiva per altre 14. L’indagine, partito dall’esposto di un detenuto il 17 settembre 2012, indica aggressioni, umiliazioni, perquisizioni illegali. Carcerati costretti a camminare nudi per i corridoi, sbeffeggiati, percossi, irrorati di acqua e urina nelle celle. Per anni le videocamere piazzate dai pm hanno ripreso gli abusi. Le intercettazioni hanno fatto il resto. L’urina veniva lanciata nelle celle dopo aver tolto la corrente per cogliere di sorpresa i carcerati. Le vittime hanno confermato tutto. E gli inquirenti le hanno ritenute credibili.

