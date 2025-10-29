Botte e torture ai disabili, due donne agli arresti  

Cuneo. Dietro alle mura di un anonimo villino si sarebbe celato quello che gli inquirenti definiscono un “clima di sopraffazione e degrado nel quale si ripetevano violenze, umiliazioni e punizioni arbitrarie”. Si parla di docce fredde, schiaffi, dosi di psicofarmaci aumentate da un infermiere: lo stesso che in un'occasione avrebbe colpito un disabile al volto. Parte da lontano l'inchiesta che ha scoperchiato uno scandalo in un centro diurno per ragazzi autistici a Cuneo.

La cooperativa “Per mano” è al centro di gravi accuse di maltrattamenti che hanno portato all'incarcerazione di Emanuela Bernardis, direttrice, e di Marilena Cescon, coordinatrice. Una “deliberata indifferenza e trascuratezza” verso le cure di cui la direttrice e la coordinatrice sarebbero state consapevoli, tollerando “incuria e pressapochismo” del personale e, anzi, in alcuni casi agendo in prima persona. Sarebbe stata Cescon a rinchiudere una ragazza in una stanza per tutto il pomeriggio, dopo che la stessa si era denudata. Bernardis avrebbe afferrato per la gola uno degli ospiti per costringerlo a deglutire il cibo e picchiato un altro disabile dopo averlo sorpreso a guardare un video porno. Le presunte incurie toccano anche la gestione, come la somministrazione di cibo in cattivo stato di conservazione o di porzioni inferiori a quelle previste dalla dieta.

RIPRODUZIONE RISERVATA