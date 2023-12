Botte e rapina, gli indagati davanti al gip 

Si terranno oggi gli interrogatori di Sergio Masala (49 anni) ed Emanuele Moi (51), finiti in carcere dopo l’esecuzione delle misure cautelari: sono accusati di rapina aggravata in concorso e lesioni ai danni di un 43enne di Quartu, picchiato, accoltellato e rapinato lo scorso 30 gennaio a Sant’Elia. Probabilmente i due, assistiti dagli avvocati Marco Fausto Piras e Marco Lisu, si avvarranno della facoltà di non rispondere.

Nell’inchiesta della Squadra Mobile sono indagate anche altre due persone: Samuele Randazzo e Arianna Mascia, che secondo le accuse hanno avuto un ruolo nella rapina. Il primo come “palo” e nel indicare a Masala e Moi con chiarezza la vittima da aggredire, la seconda colpevole di aver attirato il 43enne nella trappola, nella sua casa. Una trappola a luci rosse, per un bottino da 7.000 euro (i soldi sono stati in parte recuperati), che sarebbe potuta diventare tragedia: perché le coltellate avrebbero potuto anche uccidere il 43enne. (m. v.)

