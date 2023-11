Botte e paura davanti alla mensa 

Ancora violenza e paura in viale Sant’Ignazio. Venerdì notte due donne hanno creato non pochi problemi nella zona della mensa della Caritas. C’è anche stata una scazzottata e alla fine sono intervenute le pattuglie della Squadra volante. Una delle donne si è poi sentita male: un malore non riconducibile comunque allo scambio di botte. È stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata in ospedale per accertamenti. Nulla di preoccupante comunque.

Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza nella zona. E tra i residenti e soprattutto tra gli studenti delle diverse facoltà dell’Università di Cagliari che ci sono in viale Sant’Ignazio sta crescendo la paura. Si ripetono le richieste di aiuto e di un maggior controllo da parte delle forze dell’ordine. L’argomento, viste le numerose segnalazioni, potrebbe essere portato anche sul tavolo della Prefettura in uno dei prossimi comitati dell’ordine e della sicurezza pubblica. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA