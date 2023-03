Botte e morsi contro l’incendiario 

Un’auto a fuoco, l’ennesimo incendio a Soleminis dopo i raid degli ultimi mesi su otto mezzi in sosta. Il nuovo attentato ha però suscitato la reazione di due nigeriani che dopo aver visto la loro macchina in fiamme, hanno cercato di farsi giustizia contro un disoccupato 60enne, Efisio Atzeni, cercando di colpirlo con un coltello. Schivato il pericolo, l’uomo è stato raggiunto dal secondo nigeriano che lo morsicato al naso lasciandogli il segno dei suoi denti. L’immediato intervento dei carabinieri della Stazione e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Dolianova ha evitato il peggio.

Le denunce

Efisio Atzeni, originario di un centro dell’hinterland ma abitante in paese, è stato denunciato per il danneggiamento dell’auto in dotazione ai nigeriani. Denunciati anche i due ambulanti di 33 e 47 anni, abitanti a Soleminis, per minaccia aggravata e resistenza. Il proprietario del coltello è stato deferito alla Procura anche per porto abusivo dell’arma. Sulla vicenda, a conclusione degli accertamenti, i carabinieri hanno inviato un rapporto alla Procura della Repubblica di Cagliari. Presto il presunto piromane e i due nigeriani potrebbero essere quindi convocati dal magistrato al quale potranno raccontare (alla presenza dei loro legali), la loro versione su quanto accaduto.

L’indagine

I militari dell’Arma continuano anche ad indagare sugli altri incendi consumati a Soleminis negli ultimi tre mesi, anche in ore diurne, di otto macchine suscitando paura e preoccupazione fra l’intera popolazione. Diverse le persone interrogate nelle ultime ore nella caserma di Dolianova. In merito viene ovviamente mantenuto uno stretto riserbo. Si valuta probabilmente anche la posizione del 60enne indagato per l’incendio dell’auto dei nigeriani. Gli inquirenti cercheranno di capire i suoi spostamenti attraverso le cellule agganciate dal telefonino di Efisio Atzeni. In merito, il riserbo è totale. Il cerchio tende comunque a stringersi, tanto che sono da escludere colpi di scena sulle indagini. L’ultimo episodio è avvenuto venerdì scorso col fuoco che ha aggredito la Ford in dotazione agli extracomunitari.