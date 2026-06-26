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L’inchiesta.
27 giugno 2026 alle 00:11

Botte e molestie fra giovanissimi 

Ai domiciliari un operaio che per mesi ha perseguitato la ex ragazza 

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Un controllo ossessivo, scenate di gelosia e persino aggressioni fisiche alla ex. Detta così sembrerebbe una delle tante storie da “codice rosso” che ormai affollano quotidianamente le aule di Tribunale. Questa volta però a rendere ancora più drammatica la vicenda è la giovanissima età dei protagonisti: la ragazzina, che per mesi ha subito molestie e minacce, ha solo 15 anni. Il giovane finito ai domiciliari, con le accuse di atti persecutori, lesioni personali aggravate e rapina, è appena maggiorenne.

La storia

Secondo quanto emerso dalle indagini della squadra mobile, le avvisaglie di un rapporto malato erano emerse già da quando i due stavano insieme. Il giovane, operaio incensurato, controllava la fidanzatina in modo ossessivo, la seguiva e le discussioni finivano con insulti. Comportamenti andati avanti anche quando la storia è finita e addirittura aggravati quando lei ha iniziato a frequentare un altro ragazzo di 16 anni. L’operaio, spesso sotto l’effetto di alcol e droga, ha continuato a molestare la ex, si appostava e la pedinava. Inevitabile la tensione, tanto che spesso ci sono stati forti contrasti con il nuovo fidanzato; in un’occasione è riuscito a strappare il telefono dalle mani della giovane, il ragazzo e altri amici hanno cercato di riprendere il cellulare e difenderla ma il 18enne ha risposto con pugni in faccia. L’ultimo episodio lo scorso fine settimana in un locale di Torregrande: ennesimo scontro con intervento della polizia che già stava seguendo il caso.

L’indagine

La vicenda probabilmente sarebbe rimasta sotto traccia, se non ci fosse stata la segnalazione della madre del nuovo fidanzato dopo che il figlio era finito al Pronto soccorso per le botte subite dal rivale. Immediati gli accertamenti degli agenti della Mobile, guidati dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu, che partendo dalla denuncia della donna hanno scoperto una storia ben più grave. Sono emersi una serie di episodi di stalking con insulti, minacce, intimidazioni ma anche lesioni ai danni dei due minorenni, in particolare verso il 16enne. Oltre alla rapina quando aveva strappato con violenza lo smartphone dalle mani della ex. Una serie di violenze e sopraffazioni ripetute che hanno causato ansia e paura nelle vittime, costretta anche a cambiare le proprie abitudini quotidiane.

Nei giorni scorsi la polizia ha eseguito l’ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dalla Gip Federica Fulgheri, su richiesta della pm Silvia Mascia. Ieri l’interrogatorio di garanzia del giovane, che ha anche il divieto di qualsiasi contatto e comunicare con la vittima. Il questore Giovanni Marziano emetterà anche un ammonimento.

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