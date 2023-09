Botte e minacce all’ex moglie, 63enne condannato a due anni 

Un 63enne di Cabras è stato condannato a due anni per maltrattamenti nei confronti della ex moglie. L’uomo dovrà versare anche una provvisionale di duemila euro.

La vicenda era emersa alcuni anni fa quando la donna, 59 anni di Cabras, aveva trovato il coraggio di denunciare una serie di violenze fisiche e psicologiche che aveva sopportato in silenzio per diciassette anni: percosse e umiliazioni, persino minacce pesantissime con un fucile (aveva riferito la vittima davanti ai giudici). Sposati dal 1984, dopo un primo periodo di tranquillità erano iniziati gli atteggiamenti violenti e eccessivamente possessivi. Poi un crescendo di maltrattamenti fisici con offese, violenze e persino mortificazioni di natura sessuale. L’ex marito, difeso dall'avvocato Rinaldo Saiu, era autoritario, le permetteva di uscire soltanto per andare al lavoro poi doveva stare a casa e occuparsi dei figli. La donna, assistita dall’avvocata Cristina Puddu, in Aula riferì che era arrivato persino a impedirle di andare al funerale della sorella. Inoltre l’ex marito pretendeva di gestire i soldi che la donna guadagnava col suo lavoro, mentre lui dopo aver perso l'occupazione andava avanti con qualche lavoretto saltuario. Una situazione difficile, andata avanti fino al 2017 quando la donna ha denunciato l’inferno in cui era finita. Poi la battaglia giudiziaria, conclusa con la sentenza di condanna emessa ieri dal giudice Marco Mascia. ( v.p. )

