Botte e minacce all’ex, braccialetto elettronico per un 42enne violento 

Minacce e botte continue. Un incubo andato avanti per settimane. Sino a quando lei non si è stancata di subire e ha gtrovato il coraggio di denunciare l’ex convivente ai carabinieri. Da quel momento – era il 17 giugno – è scattata l’indagine che ieri ha avuto un importante sviluppo: i carabinieri della stazione di Monserrato hanno notificato all’uomo, che ha 42 anni, l’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, emessa dal Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento, che prevede anche il controllo dell’indagato attraverso dispositivi come il braccialetto elettronico, è stato adottato proprio in seguito alle denunce per minacce e percosse presentate dalla donna. I militari sono venuti a conoscenza della vicenda il 17 giugno, quando la donna ha bussato alla caserma raccontando le continue angherie subite e che andavano avanti da oltre un mese (i maltrattamenti sarebbero infatti iniziati dal 5 maggio).

I carabinieri hanno subito attivato il protocollo previsto dal cosiddetto “Codice rosso” per garantire la tutela della vittima, avviando le indagini che hanno infine portato alla richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti dell’uomo. Il quale questo momento non potrà più avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. E se non rispetterà il divieto, saranno i dispositivi elettronici che è costretto a portare ad avvisare le forze dell’ordine.

