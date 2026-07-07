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08 luglio 2026 alle 01:38

Botte e minacce alla ex compagna,  allevatore in cella 

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L’ultima lite con pesanti minacce, insulti e persino uno sgabello lanciatole addosso è avvenuta al bar, sotto gli occhi degli altri clienti. È stata l’ennesima aggressione, quella che ha spinto una donna a denunciare l’ex compagno. L’uomo, allevatore 35enne, ieri è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Macomer in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Oristano su richiesta della Procura della Repubblica.

I maltrattamenti sarebbero andati avanti dal 2019 al giugno scorso: sei anni e mezzo in cui l’umo avrebbe sottoposto l’ex compagna a violenze fisiche e psicologiche, insulti e minacce, spesso davanti al figlioletto della coppia. Una situazione insostenibile, tanto che due anni fa la donna aveva deciso di interrompere la relazione e tornare a casa dei genitori. Ma le violenze non sono cessate fino all’ultimo episodio quanto il 35enne ha contattato la sua ex al telefono. Non ricevendo risposta, si è presentato al bar abitualmente frequentato anche dalla vittima. La donna era seduta al tavolino e subito ha ricevuto offese e minacce dal suo ex compagno che, in preda all’ira, le ha addirittura lanciato contro uno sgabello. La vittima è riuscita a schivarlo mentre gli altri clienti hanno cercato di bloccare l'allevatore e lo hanno convinto ad allontanarsi. Dopo la denuncia, sono partite subito le indagini dei carabinieri che hanno trovato pieno riscontro al racconto della donna. ( v. p. )

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