Botte e minacce alla compagna e ai figli 

Le indagini della Squadra mobile sono andate avanti, forti anche di intercettazioni e di elementi emersi all’interno di un’altra inchiesta per abusi sessuali (questi episodi però non avrebbero trovato riscontri) e alla fine si è arrivati al provvedimento del giudice. Nel frattempo il 47enne ha anche aggredito un maresciallo dei carabinieri e un conoscente.

La vita da tempo in quella casa era diventata un inferno. Il 47enne sempre più spesso aveva comportamenti violenti e, sotto effetto dell’alcol, era un crescendo di insulti, offese e botte. Talvolta con il coltello in mano minacciava di morte la compagna, poi schiaffi e botte anche sotto gli occhi terrorizzati dei due bambini piccoli. Secondo quanto accertato dagli investigatori, anche i figlioletti della donna avrebbero subito maltrattamenti. Una situazione insostenibile come avevano intuito i vicini di casa che sentivano urla e disperate richieste di aiuto provenire dall’appartamento in cui viveva la coppia. Numerose le segnalazioni alle forze dell’ordine che in diversi casi avevano subito riscontrato la gravissima situazione e denunciato l’operaio. La donna, invece, probabilmente per paura di ulteriori conseguenze, ha sempre negato i maltrattamenti cercando di dare altre giustificazioni a quei segni sul corpo.

Negava di aver subito botte e minacce di morte. Ma i lividi e i segni sul corpo erano evidenti quanto il timore di denunciare il compagno. Così le indagini della Squadra mobile sono andate avanti e alla fine per un 47enne di un paese dell’hinterland oristanese, sono scattate le manette. L’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica, è stato arrestato in esecuzione al provvedimento della custodia in carcere emessa dal Gip: è accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna convivente e dei due figlioletti della donna.

La storia

L’inchiesta

La difesa

Assistito dall’avvocato Pierluigi Meloni, l’uomo è comparso davanti al Gip per l’interrogatorio di garanzia e ha risposto alle domande, dando la sua versione. In particolare ha respinto le accuse sui maltrattamenti ai bambini, ha ripetuto di non aver mai usato violenza nei confronti dei piccoli. Il legale intanto ha già presentato ricorso al tribunale del Riesame per chiedere la revoca o la modifica della misura cautelare.

