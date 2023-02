Botte e coltelli, nigeriano finisce in ospedale 

Una discussione per futili motivi fuori da un capannone, ex falegnameria, in viale Marconi. Un nigeriano di 27 anni è stato raggiunto da una coltellata di striscio su un fianco e accompagnato in ambulanza al Policlinico di Monserrato.

In ospedale le sue condizioni si sono dimostrate per fortuna non gravi tanto che i medici, dopo averlo visitato al pronto soccorso, lo hanno medicato, ricucendogli una ferita superficiale e lo hanno poi dimesso con una prognosi di appena cinque giorni. Della vicenda si occupano ora i carabinieri del Nucleo radiomobile e della Stazione della Compagnia di Quartu che hanno già avviato le indagini: alcuni connazionali del giovane sarebbero stati già interrogati dagli inquirenti. Altri potrebbero essere sentiti oggi con l’obiettivo di ricostruire quello che è realmente accaduto.

Tutto è accaduto all’alba di ieri fuori da un locale che sarebbe frequentato da nigeriani: forse c’è stata una discussione per futili motivi. Fatto sta che poi, durante la lite, l’extracomunitario è stato colpito su un fianco, con immediato intervento di una ambulanza del 118. Il ferito è stato così accompagnato in ospedale dove è stato medicato e dopo alcune ore dimesso. Le indagini coordinate dal capitano Cerri, sono svolte dal tenente Cabras e dal luogotenente Cantarelli.

RIPRODUZIONE RISERVATA