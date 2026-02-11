Botte e coltellata “per errore”, condannati tre amici di Sindia 

La serata in paese era finita con botte e persino una coltellata, inferta per errore a un amico. Inevitabili le denunce e il risvolto penale di una vicenda che si è chiusa nei giorni scorsi. A distanza di quasi quattro anni, è arrivata la sentenza della giudice del Tribunale di Oristano Francesca Falchi che ha condannato Roberto Pinna, 44 anni di Bosa (difeso dall’avvocato Luciano Rubattu) a 15 mesi ma lo ha assolto dall’accusa di lesioni aggravate. I fratelli Maurizio (34) e Andrea Demetrio Daga (37) di Sindia, (assistiti da Agostinangelo Marras) sono stati condannati a 11 mesi per lesioni.

La vicenda risale al maggio 2022. Secondo l’accusa Pinna e Andrea Daga avrebbero offerto una birra a un giovane di Flussio; quest’ultimo poco dopo avrebbe voluto ricambiare l’invito ma quel gesto non sarebbe stato gradito dagli altri, anzi ai loro occhi sarebbe apparso come un affronto. A quel punto si accese una discussione subito degenerata: ci fu una colluttazione e l’ospite di Flussio venne colpito al volto con una caraffa piena di birra. Clima sempre più teso, volarono pugni e schiaffi addirittura l’ospite fu colpito alla testa e al collo con la caraffa. Dopo saltò fuori un coltello con cui Pinna avrebbe colpito per errore Maurizio Daga, ma il fendente sarebbe stato diretto al ragazzo di Flussio. ( v.p. )

