Botte e coltellata, in tre a processo  

Quella birra bevuta fra conoscenti all’Ardia dei Tre Santi era finita davvero male. Botte e persino una coltellata, inferta per errore a un amico della stessa cerchia. Vicenda che proprio qualche giorno fa è arrivata davanti alla giudice del Tribunale di Oristano Francesca Falchi: a processo per lesioni con l’aggravante dell’arma impropria Roberto Pinna, 44 anni (difeso dall’avvocato Luciano Rubattu), i fratelli Maurizio (34) e Andrea Demetrio Daga (37) (assistiti da Agostinangelo Marras).

Nei giorni scorsi sono stati sentiti alcuni testimoni chiamati, dalla pm Daniela Caddeo, a ricostruire quanto accaduto il 9 maggio di due anni fa. Secondo l’accusa Pinna e Andrea Daga avrebbero offerto una birra a un giovane di Flussio; quest’ultimo poco dopo avrebbe voluto ricambiare ma quel gesto non sarebbe stato gradito dagli altri, anzi ai loro occhi sarebbe apparso come un affronto. A quel punto si accese una discussione subito degenerata: ci fu una colluttazione e l’ospite di Flussio venne colpito al volto con una caraffa piena di birra. Clima sempre più teso, volarono pugni e schiaffi poi Pinna lo colpì con la caraffa alla testa e al collo mentre i fratelli lo tenevano fermo. Dopo saltò fuori un coltello con cui Pinna avrebbe colpito per errore Maurizio Daga, ma il fendente era diretto al ragazzo di Flussio. Il processo è stato rinviato a novembre. ( v.p. )

