Botte dopo la discussione: denunciati padre e figlio 

La lite, per questioni di viabilità, un calcio ad un’auto e le botte. Alla fine padre e figlio sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Monserrato dopo un movimentato episodio avvenuto alcuni giorni fa nel centro abitato. Secondo i primi accertamenti, un giovane stava percorrendo a piedi una strada del centro quando sarebbe stato urtato, leggermente sfiorato, da un’auto. Proprio nella circostanza sarebbe volata qualche parola di troppo. Con gli occupanti della vettura che avrebbero ripreso il pedone e con la discussione che si sarebbe subito animata e ci sarebbe stata una scazzottata. Il tutto, sembra, dopo che la stessa vittima è stata accusata di aver dato un calcio alla carrozzeria della macchina.

Il pedone ha avuto la peggio: qualcuno è intervenuto con una telefonata al 118 e con l’arrivo di un’ambulanza. Il giovane è stato accompagnato in ospedale, nel vicino Policlinico, dove gli sono state riscontrate contusioni, con dimissioni immediate dopo le necessarie medicazioni e accertamenti clinici. Della vicenda si sono subito occupati i carabinieri della stazione che hanno individuato padre e figlio: decisive sarebbero state le immagini di una telecamera del Comune che avrebbero consentito agli inquirenti di ricostruire l’aggressione. Una inchiesta portata avanti a tempo di record con la denuncia a piede libero di padre e figlio, L’accusa è quella di lesioni.

Ancora una volta, insomma, le immagini delle telecamere piazzate dall’amministrazione comunale, si sono dimostrate determinanti nell’economia di una indagine non solo dei carabinieri ma anche della Polizia locale. Un supporto alle indagini delle forze dell’ordine di particolare utilità con le telecamere piazzate in punti strategici della cittadina ma anche nelle periferie dell’abitato. Tante le indagini chiuse in tempi brevissime, su aggressioni, furti d’auto e anche qualche attentato incendiario. Con l’amministrazione comunale che punta a rafforzare ulteriormente il sistema di videosorveglianza nelle zone di Monserrato dove non è ancora presente. (r. s.)

