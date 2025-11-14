Botte da orbi nel centro di accoglienza 

Maxi rissa all’interno del Centro di accoglienza straordinaria di Monastir, dove giovedì notte tra le trenta e le quaranta persone si sono affrontate in un combattimento senza esclusione di colpi: a mani nude, ma anche con pezzi di legno staccati dagli infissi, sedie e tavoli usati come oggetti contundenti, bottiglie spaccate. Per riportare la calma è stato necessario l’intervento di uno spiegamento imponente di forze dell’ordine: tredici le pattuglie di carabinieri e polizia intervenute. Il bilancio è di cinque giovani algerini feriti trasportati in codice giallo al Brotzu per ferite lacero-contuse, più un sesto medicato sul posto: nessuno è considerato grave.

Nordafricani contro asiatici

Nel centro, da settimane si registrano condizioni di forte pressione dovute al sovraffollamento. A fare scattare l’allarme, intorno alle 22,30, è stata una segnalazione alle forze dell’ordine. Le pattuglie, al loro arrivo, si sono trovate davanti uno scenario di estrema tensione. Le cause della lite restano al momento poco chiare. Secondo le prime ricostruzioni, a fronteggiarsi nelle palazzine adibite a dormitorio sarebbero stati due gruppi di ospiti prevalentemente nordafricani, molti dei quali appena sbarcati in Sardegna e di diversa provenienza, inclusi afgani e pachistani. L’intervento congiunto di otto pattuglie dei carabinieri e cinque della polizia ha permesso di ripristinare l’ordine dopo diversi minuti di concitazione. Le forze dell’ordine hanno identificato le persone coinvolte nella rissa, e sono in corso ulteriori verifiche.

Il Cpa, già da tempo al centro di segnalazioni per criticità gestionali, ospiterebbe attualmente circa 550 persone, a fronte di un numero limitato di operatori — non più di sei per turno. Alcuni degli ultimi sbarcati, a causa della carenza di posti letto, si sono adattati a dormire nei corridoi o sotto i portici su materassi di fortuna. I nuovi arrivi sono per la maggior parte uomini giovani, tra i 19 e i 30 anni, situazione che alimenta tensioni interne e preoccupazione nella comunità locale: a Monastir il clima è sempre più teso.

Appello al Prefetto

Negli ultimi giorni i consiglieri di opposizione Alessio Marotto e Luigi Perra hanno scritto al Prefetto di Cagliari chiedendo interventi immediati per garantire «condizioni umane agli ospiti» e una «convivenza sicura» con la popolazione. «Abbiamo più volte sollevato la questione in Consiglio comunale senza ottenere risposte concrete», dichiarano: «Ogni giorno riceviamo segnalazioni di ragazze importunate in paese e studenti costretti a mettere a rischio la loro sicurezza e quella degli automobilisti. Ci chiediamo dove sia finita la camionetta della polizia che presidiava l’area e perché l’amministrazione comunale resti immobile. Inoltre, perché il Prefetto visita tutti i Comuni del territorio tranne il nostro?»

Marotto e Perra avanzano una serie di proposte: potenziamento della vigilanza interna ed esterna al centro, ispezione straordinaria per verificare la reale capienza e lo stato igienico-sanitario della struttura, attivazione di un tavolo di coordinamento permanente tra Prefettura, Questura, Comune e Regione. Non escludono inoltre la possibilità di ridurre il numero degli ospiti o valutare una diversa collocazione del centro in un’area più idonea.

La sindaca

L’amministrazione municipale assicura di aver già attivato da tempo un dialogo costante con la Prefettura. «Il contatto con la Prefettura – afferma la sindaca Paola Ugas – è costante e le criticità sollevate sono state segnalate. Il nostro paese sta subendo l’impatto di un fenomeno nazionale e per questo siamo impegnati a ottenere interventi strutturali e definitivi. In questo momento servono compattezza e senso di responsabilità da parte di tutto il Consiglio per tutelare la sicurezza e la serenità della nostra comunità».

