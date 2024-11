Botte all’asilo, il racconto delle mamme 

Paura del buio, incubi notturni e il terrore di tornare in quell’asilo da parte di diversi bambini che frequentavano una scuola dell’infanzia gestita da suore nell’Oristanese. Anche ieri in Tribunale dalle testimonianze delle mamme è emerso il quadro già riferito da altri genitori secondo cui nell’istituto una religiosa avrebbe utilizzato metodi educativi un po’ sopra le righe. La suora, assistita dagli avvocati Rita Dedola e Andrea Fares, è accusata di maltrattamenti sui bambini, sei di loro si sono costituiti parte civile con gli avvocati Cristiana Manca, Riccardo Crovi, Barbara Ibba, Annalisa Serra e Piero Aroni. Ieri davanti al collegio (presidente Carla Altieri a latere Francesca Falchi e Serena Corrias), la pm Sara Ghiani ha sentito due mamme che hanno riferito di un malessere diffuso dei propri figli legato all’asilo, in particolare al momento del pranzo: in particolare una bambina mangiava il cibo lasciato dall’amichetta per evitare che questa venisse punita dalla suora. Ieri è stata sentita anche un’assistente sociale del Comune che ha confermato di aver ricevuto segnalazioni da una mamma su quanto sarebbe accaduto. Il processo prosegue il 12 dicembre.

