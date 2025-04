Botte alla Marina, soccorso un ubriaco 

Quella che in un primo momento sembrava poter essere una rissa o un’aggressione si è trasformata alla fine in un soccorso di un cittadino ubriaco: quando ieri pomeriggio in piazza Deffenu sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia, l’uomo con alcune lievi ferite ha negato di essere stato aggredito. E alla fine ha anche rifiutato il trasporto in ospedale. Resta però l’iniziale segnalazione arrivata al 112 di una violenta lite tra almeno due persone.

Proprio a seguito della chiamata al numero unico di emergenza, attorno alle 16,30 di ieri, in piazza Deffenu sono intervenuti il 118 e una pattuglia del radiomobile. Sul posto è stato rintracciato un ferito – in modo lieve – che completamente ubriaco alla fine ha negato il coinvolgimento in una rissa e non ha voluto assistenza da parte dei soccorritori. I militari proseguiranno con le indagini per chiarire cosa sia accaduto realmente. (m. v.)

