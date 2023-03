Botte alla ex moglie, in cella 

Alla fine la donna qualche settimana fa è tornata a casa dei genitori. Ma domenica 5 marzo, il commerciante ha raggiunto la ex moglie per vedere il figlioletto. Altre discussioni, poi improvvisamente ha preso il bambino in spalla e si è allontanato in auto. A quel punto la donna si è rivolta ai carabinieri ma poco dopo in caserma è arrivato pure il 36enne e sono ricominciate le liti. L’uomo dopo avrebbe iniziato a frugare nell’auto della donna per portare via alcuni oggetti, poi una colluttazione: la ex moglie è finita a terra e ha battuto la testa. Come se non bastasse ha minacciato di far saltare in aria le auto di famiglia.

Dopo il matrimonio quattro anni fa, la convivenza alla fine del 2019 era diventata piuttosto complicata: la donna spesso contestava all’uomo l’uso di cocaina e lui per tutta risposta diventava sempre più aggressivo, offese e insulti continui. Il 36enne inoltre manifestava una gelosia ossessiva verso la moglie, le impediva di avere relazioni al di fuori dall’ambiente familiare, l’aveva spinta a vendere l’auto in modo che non potesse spostarsi autonomamente e poi non le lasciava a disposizione le chiavi della macchina di famiglia. E ancora la controllava quando andava a fare la spesa, arrivò a mettere persino dei registratori nell’auto e telecamere nell’abitazione. Inoltre le controllava continuamente il telefonino e costrinse la donna a una dipendenza economica perché quando lavorava con lui non le diede mai lo stipendio.

L’ultima accesa lite proprio sotto gli occhi del figlioletto di tre anni. Con tanto di minacce e una spinta violenta verso la ex moglie che è finita a terra battendo la testa al cofano dell’auto. Ennesimo episodio di una spirale di maltrattamenti, che ha fatto scattare il provvedimento del giudice: il commerciante ambulante, 36 anni originario di un paese dell’Oristanese, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Oristano con l’accusa di maltrattamenti, lesioni e minacce (con l’aggravante di aver commesso quei reati sotto l’effetto di sostanze stupefacenti).

Le violenze

L’ultima lite

L’arresto

Ennesima denuncia, e codice rosso: i carabinieri hanno presentato una dettagliata relazione alla giudice Silvia Palmas che ha disposto l’arresto. Ieri durante l’interrogatorio di garanzia, l’uomo (difeso dagli avvocati Paolo Firinu e Antonello Spada) ha rilasciato poche dichiarazioni sostenendo di essere dispiaciuto e di non aver compreso il malessere della moglie. I legali hanno chiesto una misura meno restrittiva.

In carcere

In cella a Massama è finito anche un altro oristanese che dovrà scontare una pena di 7 anni e 4 mesi per violenza sessuale e maltrattamenti. I fatti per cui è stato condannato risalgono al 2020.

