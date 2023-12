Botte alla compagna Oggi il 35enne davanti al giudice  

Comparirà oggi davanti al giudice per l’udienza di convalida il 35enne arrestato due notti fa con l’accusa di maltrattamenti e lesioni. L’uomo, assistito dall’avvocato Giovanni Trimarchi, è finito in cella dopo aver picchiato brutalmente la compagna nel parcheggio dell’ospedale.

Nella notte fra venerdì e sabato sono state le guardie giurate del San Martino a intervenire quando hanno sentito le urla disperate della donna, 45 anni di origine straniera. Il compagno la stava massacrando di botte, pugni e schiaffi in pieno viso. I vigilanti hanno subito chiamato il numero unico di emergenza, sul posto in pochi minuti è arrivata una pattuglia della squadra volanti e poi gli agenti della mobile, guidati dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu. La donna nel frattempo era stata accompagnata al pronto soccorso dove si è confidata con i medici e ha raccontato l’accaduto; davanti agli agenti invece ha ritrattato e ha sostenuto di essersi ferita cadendo. Ma la polizia, oltre ad aver accertato che i maltrattamenti andavano avanti da tempo, ha fatto scattare l’arresto in flagranza vista la violentissima aggressione (l’uomo si è persino fratturato la mano nel colpire la donna. ( v.p. )

