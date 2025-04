Botte alla compagna in strada 

Ha colpito con uno schiaffo la compagna, urlandole di tutto davanti ad alcune persone preoccupate per la scena violenta avvenuta in pieno giorno in via Roma. L’aggressione da parte di un giovane alla fidanzata è stata prontamente interrotta da una coppia di carabinieri, in quel momento fuori servizio: marito e moglie sono intervenuti allontanando l’uomo dalla compagna, per poi chiedere l’intervento dei colleghi. Alla fine un 29enne di origine pakistana è stato denunciato per maltrattamenti contro familiari o conviventi. La giovane, sotto choc per quanto accaduto, è stata soccorsa sul posto dal personale del 118 e invitata dai carabinieri a rivolgersi a un centro antiviolenza per avere supporto anche psicologico. Oltre a denunciare il compagno violento.

La preoccupazione

È accaduto tutto in pochi istanti. Alcuni testimoni hanno sentito delle urla. Un giovane, come ricostruito poi dai carabinieri della stazione di Villanova che si sono occupati di informare la Procura, ha avuto atteggiamenti violenti verso la compagna, arrivando a colpirla al viso. Proprio in quel momento due militari, marito e moglie, si trovavano dalle parti di via Roma, liberi dal servizio. Non hanno comunque esitato, intervenendo e mettendosi in mezzo tra il giovane e la compagna. Il carabinieri ha cercato di calmare il 19enne, mentre la moglie si è occupata di tranquillizzare la vittima dell’aggressione. Intanto i due militari avevano già avvisato la centrale operativa.

Le indagini

Il 29enne pakistano, residente a Capoterra, alla fine degli accertamenti è stato denunciato. Ma sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per capire se ci siano stati altri episodi di violenza all’interno della coppia. Per ora la giovane compagna del 29enne non ha voluto presentare querela. Spaventata e preoccupata, ha anche rifiutato il trasporto in ospedale per ulteriori verifiche mediche sul suo stato di salute. I carabinieri le hanno ricordato che potrà rivolgersi anche successivamente a un centro antiviolenza per ricevere ascolto, protezione e supporto psicologico. Se dovessero emergere altri episodi di violenza, potrebbero scattare in futuro eventuali provvedimenti a carico del giovane pakistano.

RIPRODUZIONE RISERVATA