Botte alla compagna: in manette 

Ennesimo episodio di violenza al centro storico. Ieri sera, intorno alle 18, un uomo di nazionalità extracomunitaria avrebbe aggredito la compagna e un connazionale con un coltello nella zona di via dell’Insinuazione.

L’uomo si è poi accanito sulla donna con calci e pugni fino all’intervento degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto e richiamati da chi stava assistendo alla scena.

A questo punto il nigeriano ha ingaggiato una colluttazione con i poliziotti che avrebbe colpito a sua volta e tentato di mordere. La furia del nigeriano si è sfogata pure su una autovettura della Municipale a cui avrebbe procurato ingenti danni.

Poi l’extracomunitario ha cercato di darsi alla fuga nella direzione di corso Cossiga ma gli uomini della Locale guidati dal comandante Gianni Serra l’hanno bloccato una volta per tutte riuscendo a mettergli le manette e arrestandolo. Questi si trova adesso in cella di sicurezza nel comando di via Carlo Felice in attesa della probabile direttissima di domani in tribunale. La donna invece è stata medicata dal personale sanitario del 118 e subito trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. Secondo quanto si apprende le sue condizioni non sarebbero gravi. (e. f.)

