VaiOnline
Pirri.
20 settembre 2025 alle 01:12

Botte alla compagna: braccialetto elettronico per l’indagato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’arresto del 45enne finito in carcere martedì scorso a Pirri per maltrattamenti in famiglia è stato convalidato e il giudice Giorgio Altieri ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Un provvedimento arrivato al termine dell’interrogatorio: l’indagato, difeso dall’avvocato Simone Vargiu, ha dato la sua versione, spiegando di essersi difeso. Al centro della vicenda una crisi della coppia. Resta la gravità di quanto accaduto e dell’aggressione alla compagna, soprattutto perché avvenuta davanti a minorenni. Il giudice ha disposto anche la sorveglianza e il rispetto delle prescrizioni attraverso il braccialetto elettronico.

Sono stati gli agenti della Squadra volante a intervenire nell’abitazione della vittima che ha chiesto aiuto perché aggredita dal compagno. Una situazione delicata, per la presenza anche di minorenni (per questo L’Unione Sarda non pubblica il nome dell’indagato), che ha rischiato più volte di degenerare, gestita con non poche difficoltà dai poliziotti. Al termine degli accertamenti, il 45enne è finito in carcere come disposto dal pm di turno. Ora l’uomo non si potrà avvicinare alla donna e alla casa familiare. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, il Gallo canta due volte

Una doppietta di Belotti ribalta il Lecce: i rossoblù si godono il terzo posto 
Eolico Offshore

Barricate ad Alghero: «Capo Caccia non sarà un parco industriale»

Iniziati i rilievi geologici in mare per le 27 torri da oltre 300 metri 
Caterina Fiori
Energia

Rinnovabili sotto accusa: «Costi insostenibili»

Da Cagliari l’attacco alle politiche verdi di Bruxelles: «Il Green deal è eurocentrico» 
Alessandra Carta
Cronaca

Strage di cavalli a Senorbì

Tre anglo-arabi sardi uccisi con un colpo di arma da fuoco al cuore 
Paolo Carta
Sanità

Ares, nuova organizzazione e polemiche

Sì all’atto aziendale «in un’ottica di progressivo miglioramento dei servizi» 