Botte alla compagna: braccialetto elettronico per l’indagato 

L’arresto del 45enne finito in carcere martedì scorso a Pirri per maltrattamenti in famiglia è stato convalidato e il giudice Giorgio Altieri ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Un provvedimento arrivato al termine dell’interrogatorio: l’indagato, difeso dall’avvocato Simone Vargiu, ha dato la sua versione, spiegando di essersi difeso. Al centro della vicenda una crisi della coppia. Resta la gravità di quanto accaduto e dell’aggressione alla compagna, soprattutto perché avvenuta davanti a minorenni. Il giudice ha disposto anche la sorveglianza e il rispetto delle prescrizioni attraverso il braccialetto elettronico.

Sono stati gli agenti della Squadra volante a intervenire nell’abitazione della vittima che ha chiesto aiuto perché aggredita dal compagno. Una situazione delicata, per la presenza anche di minorenni (per questo L’Unione Sarda non pubblica il nome dell’indagato), che ha rischiato più volte di degenerare, gestita con non poche difficoltà dai poliziotti. Al termine degli accertamenti, il 45enne è finito in carcere come disposto dal pm di turno. Ora l’uomo non si potrà avvicinare alla donna e alla casa familiare. (m. v.)

