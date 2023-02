Botte alla Cittadella della Salute 

Una discussione animata, le minacce, poi le botte tra una guardia giurata e una coppia. Così, davanti al padiglione G della Cittadella della Salute di via Romagna, ieri mattina verso le 10 è scoppiato il finimondo: alla fine sono intervenuti gli agenti della Squadra volante e le ambulanze del 118. Mentre il vigilante e la donna della coppia sono stati accompagnati al pronto soccorso del Santissima Trinità, i poliziotti hanno cercato di ricostruire cosa fosse accaduto. Le versioni tra i protagonisti della vicenda sono contrastanti e gli agenti sono in attesa di ricevere le querele per approfondire le indagini dopo una prima ricostruzione fatta attraverso alcune testimonianze.

Il caos

L’aggressione è avvenuta all’improvviso. Una coppia ha raggiunto l’ufficio esenzione ticket. Presenti molte persone in attesa del loro turno. Sembra che l’uomo e la donna, Valentino e Maria Bonaria Carboni, abbiano avuto un’accesa discussione con una guardia giurata per motivi ancora poco chiari. Sono così volati calci, pugni e spintoni. Ad avere la peggio sono stati lo stesso vigilante e la donna della coppia, accompagnati in ospedale per accertamenti medici. Le loro condizioni non sono gravi. Alla guardia giurata sono stati assegnati dieci giorni di cure mentre Maria Bonaria Carboni ieri sera era ancora al Santissima Trinità per ulteriori verifiche mediche.

La Asl

Per ora l’episodio si è concluso con l’identificazione da parte della Polizia dei tre protagonisti e con l’acquisizione di alcune testimonianze. Il tutto in attesa delle querele che potrebbero essere presentate in questi giorni. Dalla direzione della Asl di Cagliari fanno sapere che «la guardia giurata che garantisce la sicurezza e il normale svolgimento delle attività rivolte agli utenti nel padiglione G della Cittadella della Salute è stata aggredita da due cittadini, marito e moglie, verbalmente e fisicamente. Il vigilante ha tra i suoi doveri quelli di garantire l'ordine e il regolare afflusso di utenti al servizio durante l'apertura al pubblico: ha riportato nella colluttazione ferite e contusioni guaribili in dieci giorni». Dalla Asl aggiungono «che la direzione si riserva di acquisire copia del verbale redatto dalle forze dell'ordine per poi formalizzare eventuali azioni a tutela della propria immagine e di quella dei suoi dipendenti e collaboratori».