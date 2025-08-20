VaiOnline
Viale La Plaia.
21 agosto 2025 alle 00:24

Botte al vigilante per portare via salame e salsiccia: arrestato  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ha forzato una porta d’ingresso secondaria dell’IperPan di viale La Plaia per poi afferrare numerose confezioni di salsiccia e salame e tentare la fuga. Il blitz nella notte tra martedì e ieri di un 34enne è stato interrotto da una guardia giurata della vigilanza La Nuorese: ma l’uomo ha aggredito il vigilante che ha resistito fino all’arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia. A quel punto Mauro Piras, 34 anni, domiciliato a Decimomannu ma di fatto senza fissa dimora, è stato arrestato su disposizione della pm Rita Cariello con l’accusa di rapina impropria.

Ieri mattina, nel processo per direttissima, la giudice Maria Alessandra Tedde ha convalidato l’arresto: al 34enne, assistito dall’avvocato di fiducia Stefano Piras, sono stati concessi i termini a difesa ed è stato rimesso in libertà in attesa della prossima udienza, fissata per il 5 novembre.

Secondo la ricostruzione fatta dai militari, Mauro Piras aveva inizialmente abbandonato la busta con le confezioni di salsiccia per potersi allontanare con maggiore facilità, ma sempre seguito dalla guardia giurata, avrebbe provato a recuperarla in un secondo momento prima di essere bloccato dal vigilante con l’aiuto decisivo dei carabinieri. (m. v.)

