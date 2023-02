Botte al nuovo ragazzo della ex 

Una spedizione punitiva per vendicarsi di un diciassettenne che aveva “rubato” la fidanzata ad un giovane di poco più grande è sfociata in un drammatico pestaggio, con tanto di rapina. A compierlo, secondo la Procura, sarebbe stato Maurizio Daniele Meloni, 20enne di Elmas, che l'altra mattina ha chiuso il proprio procedimento penale in Tribunale patteggiando una pena a due anni e quattro mesi di reclusione.

La vicenda

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’imputato – l’unico maggiorenne di questa vicenda – per gelosia e possessività nei confronti dell’ex fidanzata, avrebbe ordinato ad un gruppo di amici minorenni, tra cui uno che per la Procura ha spiccato per particolare violenza, il pestaggio del rivale diciassettenne che gli aveva portato via la ragazzina. Una vera e propria spedizione punitiva. La vittima – il 9 maggio 2021 – fu colpita con violenza da diverse persone sino a perdere i sensi e la memoria dell’accaduto, venendo poi rapinato degli orecchini, dell’orologio e di una catenina che aveva addosso.

Le indagini

Le indagini sono state possibili grazie anche alla collaborazione dei genitori del giovane pestato, visto che dopo l’aggressione il ragazzino non ricordava quasi più nulla dell’accaduto. In particolare il padre, capito da chi poteva essere arrivata l’aggressione, ha telefonato all’imputato registrandolo e fornendo così agli investigatori materiale utile all’identificazione del gruppetto. Alla fine i picchiatori più piccoli sono stati deferiti alla competente Procura minorile, mentre Maurizio Daniele Meloni – che aveva già compiuto 18 anni all’epoca del fatto – è stato denunciato a piede libero per rapina e lesioni.