Botte al marito: moglie nei guai 

Picchia, insulta e minaccia il marito: scatta il braccialetto elettronico per la moglie violenta. La misura cautelare arriva con un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Cagliari che vieta alla donna di «comunicare con ogni mezzo con la persona offesa, mantenere una distanza di almeno 300 metri, obbligata ad allontanarsi in caso di incontro occasionale». Arriva da Sanluri la storia di una donna accusata di aver ripetutamente aggredito il marito, anche davanti ai figli minori.

L’ordinanza

A seguito delle indagini, il Tribunale ha ritenuto «ampiamente sussistente un preciso compendio indiziario a carico dell’indagata per il reato di maltrattamenti in famiglia. Gravi indizi di colpevolezza, nonché del concreto pericolo di reiterazione del comportamento, desumibile dalle modalità dei fatti e dalla sua personalità». Il giudice sostiene che «non sussistono argomenti che possano inficiare l’attendibilità della vittima, né in termini di credibilità soggettiva, né in quelli di veridicità intrinseca del suo racconto, che appare fluido, logico e scevro da contraddizioni, nonché ricco di dettagli, fin dalle ragioni per cui si era determinata la fibrillazione della coppia». Così pure «dalle dichiarazioni dei sommari informatori, emerge come l’indagata abbia posto ininterrottamente in essere, con cadenza costante e continua, in danno del marito comportamenti vessatori, con deterioramento della situazione psicologica anche dei familiari, in particolare dei figli». Considerate «le caratteristiche di pericolosità manifestate dall’indagata, si vieta di avere contatti col marito, figli e familiari del marito, con meccanismi di controllo quali quello del dispositivo elettronico». Il controllo delle prescrizioni è affidato ai carabinieri di Sanluri.

La storia

Violenze psicologiche, eccessivo controllo sulle abitudini di lui che lei voleva reprimere in ogni modo. Minacce: «Se mi arriva una denuncia vedi...». E poi schiaffi, escoriazioni, sangue dal naso, segni di morso sull’avambraccio, spesso costringendolo a recarsi al Servizio di continuità assistenziale della Asl del Medio Campidano, dove i medici gli hanno riconosciuto almeno una prognosi di tre giorni. Una volta la donna voleva colpire il marito con una sedia ma il figlio piccolo lo ha avvisato del pericolo: «Papi, scappa«. Una situazione andata avanti per sei anni, fino a quando l’uomo ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai carabinieri. La goccia che ha fatto traboccare il vaso il 17 febbraio scorso con l’ennesima lite consumata fra gli indumenti personali della vittima, imbrattati con escrementi di cane e danneggiati con la candeggina, la stretta del braccio destro intorno al collo, un morso sulla guancia, tre schiaffi: l’uomo si era dovuto rivolgere alla guardia medica. Le indagini, avviate dopo la denuncia del marito maltrattato, hanno permesso ai carabinieri di ricostruire gli eventi e raccogliere indizi nei confronti della donna. Dunque l’ordinanza cautelare.

