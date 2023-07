Botte al giornalista: enorme solidarietà e indagini in corso 

Un’enorme solidarietà, in primis del Consiglio comunale e dell’Assostampa. Il giornalista Antonello Lai, rimasto vittima di un’aggressione in un locale di via Is Mirrionis nel giorno dell’inaugurazione, anche ieri era in ospedale per le lesioni riportate: frattura del setto nasale, costole incrinate e contusioni. Su quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato, sono al lavoro gli investigatori della Squadra Mobile, dopo il primo intervento delle volanti. Ci sarebbe un video sulle fasi finali, fuori dal locale: Lai esce di fretta e crolla a terra, dopo aver perso l’equilibrio. Poi l’arrivo dell’ambulanza.

Su cosa sia accaduto prima ci sono le versioni contrastanti. Lai, che deve ancora presentare querela (i medici gli hanno assegnato 30 giorni di cure), ha raccontato di aver tentato di intervistare la cantante napoletana, Rita De Crescenzo – su TikTok “Svergognata” seguita da milione e 300mila follower – ma di essere stato allontanato in malo modo. Poi ci sarebbe stata una discussione degenerata e finita con un pestaggio, la sua fuga e la caduta. «Questi sono i rischi di quando qualcuno non conosce la libertà di stampa», scrive il giornalista su Fb, mostrando il volto insanguinato. La tiktoker ha invece raccontato sui social «dell’insistenza pesante» di Lai e della caduta, «una sceneggiata». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA