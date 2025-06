Botte agli agenti: detenuto tenta  la fuga dall’ospedale 

Ricoverato in un ospedale cagliaritano ha aggredito gli agenti della Polizia Penitenziaria cercando di scappare. Un tentativo di evasione bloccato dai poliziotti a fatica: il detenuto ha utilizzato degli oggetti per farsi largo, afferrando anche un tavolino per cercare di colpire gli agenti e scappare. Gli agenti alla fine sono riusciti a immobilizzare l’uomo: alcuni hanno riportato delle ferite lievi, riuscendo però a bloccare la fuga ma anche a evitare situazioni di pericolo per le altre persone ricoverate nell’ospedale.

A rendere nota la notizia è stato il sindacato della Uil Pa Polizia Penitenziaria: «Sono stati minuti di estrema tensione», ha sottolineato il segretario regionale Michele Cireddu. «Solo la prontezza e il coraggio degli agenti, coadiuvati dai colleghi che piantonavano un altro detenuto nella stanza accanto, hanno evitato il peggio». L’episodio rilancia l’urgenza di aprire il repartino detentivo ospedaliero: «Una struttura essenziale per garantire la sicurezza nel ricovero dei detenuti», ha ribadito Cireddu. La Asl ha annunciato il sopralluogo a metà luglio al Santissima Trinità con il provveditore dell’Amministrazione penitenziaria per valutare eventuali lavori di adeguamento prima della consegna. «Bisogna anticipare i tempi», ha concluso il segretario della Uil. (m. v.)

