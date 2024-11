Botte a un infermiere: «Siamo in guerra» 

NAPOLI. Sono oltre 15 le aggressioni registrate dall’inizio dell’anno nell’ospedale Villa Betania di Ponticelli. L’ultima ai danni di un infermiere e di una guardia giurata, malmenati da un uomo in attesa di essere visitato. E il direttore generale, Vincenzo Bottino, urla: «Siamo in uno stato di guerra, ora basta».

Porte blindate

Mercoledì notte un uomo, risultato poi positivo ai test su alcol e droga, ha pestato un infermiere dell’area emergenza, provocandogli traumi e lesioni gravi, e il vigilante accorso in sua difesa. Entrambi sono stati medicati e dimessi con 20 giorni di prognosi e hanno sporto denuncia: in base alle nuove norme sulla flagranza differita l’aggressore dovrebbe essere arrestato. «La vita dei nostri operatori e la sicurezza dei pazienti - diceva ieri Bottino - è in pericolo. Non possiamo permettere che un luogo di cura diventi teatro di violenza. L’ospedale con propri investimenti si doterà di porte blindate per l’accesso al pronto soccorso, ma senza una politica di sicurezza adeguata le aggressioni e le devastazioni non finiranno». La preoccupazione è tanta ed alcuni operatori del pronto soccorso hanno già chiesto di essere trasferiti in altri reparti. Per citare solo i due episodi più recenti, il 27 settembre un infermiere del triage era stato aggredito dalle figlie di una paziente e in seguito un uomo aveva sfondato la porta, pretendendo assistenza per una delle parenti della paziente, colta da malore durante i momenti di caos, mentre il 10 marzo due pazienti stanchi di aspettare avevano sfondato la porta del pronto soccorso aggredendo verbalmente medici ed infermieri.

Malore al bar

E martedì in Alto Adige si è registrata un’aggressione al personale della Croce Rossa: un 40enne che era stato male in un bar ad Oltrisarco ha spintonato e minacciato i soccorritori per poi aggredire gli agenti intervenuti. Trasportato in ospedale, ha cercato di sottrarre la pistola a un poliziotto e poi a un vigilante. A quel punto è stato arrestato.

