Bottarga, festa da 370mila euro 

Tutti pazzi per la bottarga. A Cabras non si era mai vista così tanta gente, per tre giorni di fila, dalla mattina alla sera. Il festival, dedicato alla regina del paese, che si è svolto in tutte le piazze lo scorso fine settimana, è riuscito a catturare anche l’attenzione di chi non ama le uova di muggine. Perché l’evento era pensato per tutti coloro che volevano andare oltre il cibo: la bottarga ha dialogato con scienza, cambiamento climatico, ricerca spaziale, geopolitica, intelligenza artificiale, cinema, musica e spettacoli. E i numeri sono da capogiro.

I numeri

Servono a misurare la risposta a questo progetto: circa 20mila presenze complessive, con una stima di 5mila persone venerdì, 10mila nella giornata di sabato e altre 5mila domenica. Degustazioni e appuntamenti gastronomici a pagamento con il tutto esaurito, oltre 600 partecipazioni negli show cooking e più di 200 nei “Laboratori del gusto”. I tre ristoranti presenti nell’area food di piazza Don Sturzo hanno preparato e servito oltre 5.000 pasti, mentre i ristoranti della cittadina hanno registrato una fortissima affluenza di clienti. Nelle attività gastronomiche sono state utilizzate inoltre 270 bottiglie di vino Contini (sponsor ufficiale) e circa 12 chili di bottarga. Numeri ai quali si aggiunge una macchina organizzativa composta da decine di tecnici, professionisti della cucina e della sala, addetti alla sicurezza, personale sanitario e lavoratori impegnati negli allestimenti.

Il Comune

«Questa quinta edizione ci consegna un risultato straordinario – dichiara il sindaco Andrea Abis – è diventato un evento enogastronomico nazionale, un appuntamento capace di raccontare Cabras attraverso le nostre produzioni, la nostra cultura, attirando visitatori in un periodo dell’anno meno interessato dai grandi flussi turistici. Il nostro obiettivo ora è continuare a crescere, senza perdere l’identità che rende questa manifestazione profondamente legata al territorio».

Le spese del Festival

Per l’organizzazione dell'evento, il Comune ha utilizzato 370.000 euro. Risorse provenienti dal bilancio comunale, dalla Regione, dalle Fondazioni Sardegna e Mont’e Prama, dal Gal Sinis e dai tanti altri sponsor. Fondi che poi sono stati suddivisi per coprire tutte le spese. Per gli artisti e gli ospiti coinvolti nel programma sono stati spesi 55mila euro, mentre per i viaggi, il vitto e il pernottamento di giornalisti, chef, collaboratori e altri ospiti sono stati spesi 24mila euro. Il loro cachet totale è stato invece di 35.240 euro. I laboratori enogastronomici sono costati 5.850 euro. Per il servizio di sicurezza e assistenza in tutte le piazze sono stati spesi altri 32mila 600 euro. L’allestimento del palco in piazza Don Sturzo, dove si sono svolte le dimostrazioni degli chef con tanto di cucine professionali, è costato 138mila 260 euro. Questa cifra comprende anche l’allestimento delle aree ristoro. Quasi 70.000 euro per la grafica, l’ufficio stampa, la gestione dei social e la realizzazione dei servizi fotografici e web. Altri 11.000 euro sono stati destinati al coordinamento organizzativo e alla Siae.

RIPRODUZIONE RISERVATA