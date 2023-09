Bottarga e Vernaccia, palati in festa 

Adagiata su un cracker di farro con erbe alofite, muggine e noci al forno. Così ieri mattina è stata proposta la bottarga di Cabras dallo chef stellato Francesco Brutto, del ristorante Venissa, a Venezia: il piatto ha stregato tutti. Ma è stata solo una delle perle del "Festival della bottarga" in corso a Cabras da venerdì. L’oro giallo sta conquistando tutti i palati, anche quelli più esigenti. Sono arrivati in tantissimi nel centro del paese, trasformato in un ristorante a cielo aperto, per assaggiare le uova di muggine in occasione della tre giorni dedicata al prodotto tipico della laguna.

La bottarga delle “stelle”

Un successo iniziato la mattina alla peschiera Mar’e Pontis: gli amanti del buon cibo si sono immersi nell'arte culinaria con il laboratorio guidato da Francesco Brutto affiancato dal sommelier della cantina Contini Andrea Balleri. «Essere qua è un piacere - ha detto lo chef — La bottarga di Cabras rispetto alla nostra è più amara, si può apprezzare in tantissimi modi. Per me questo è un gemellaggio». Nel corso del laboratorio è stato affrontato anche il tema della tutela del patrimonio marino, con riferimento al granchio blu che lo chef cucina da tempo: «Pur lavorando in un’isola immersa nella laguna - ha detto Brutto - già da diversi anni abbiamo scelto di non cucinare pesce ma solo specie invasive. Il granchio blu è molto apprezzato, nonostante il suo sapore dolciastro».

La piazza del gusto

Ieri sera invece i cinque ristoranti ospiti dell’evento, quindi la Brace, Sa Pedrera, MaluEntu, Sa Bell’e Crabasa e I Giganti, hanno fatto assaggiare i loro menu a base di bottarga: file interminabili e papille gustative soddisfatte. In scena anche lo show cooking dal titolo “Prospettive lagunari". Lo chef Brutto ha dialogato con Ivan Paone, vicedirettore dell’Unione Sarda, in compagnia dei vini della cantina Contini, partner della manifestazione.

Cibo e vino

L’evento, che festeggia quest’anno i suoi ventuno anni di vita, sta dando l’opportunità di esplorare la cultura del cibo e del vino. Il Comune ha deciso infatti di unire al prodotto simbolo di Cabras un’altra grande eccellenza: la Vernaccia. Oggi sei barman si sfideranno per creare il migliore cocktail dell’evento. «Abbiamo fatto una scelta speciale - ha detto Carlo Trincas, assessore al Turismo - abbiamo fatto una scelta speciale: unire al prodotto simbolo di Cabras un’altra grande eccellenza del nostro territorio. Il Festival rappresenta un'ambiziosa iniziativa, concepita per abbracciare il Sinis e mettere in primo piano i nostri prodotti più pregiati, rappresenta anche un importante motore per il turismo, in grado di attrarre presenze in un periodo in cui queste normalmente tendono a calare».