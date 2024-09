Bottarga doc, produzione in calo 

Riconoscere quella autentica è semplice: dopo il morso dal gusto amaro si passa a quello dolce. Uno spettacolo che esplode nel palato, così lo definiscono gli “esperti” di Cabras. Che sono coloro che producono la vera bottarga di Cabras, che nasce dai muggini dello stagno di Mar’e Pontis e che poi viene preparata nei laboratori della peschiera. Ma c’è un’altra regina del paese, che arriva dallo stagno di Mistras. Rispetto agli anni scorsi la produzione è in netto calo. Ed è anche cambiato il periodo durante il quale le baffe arancioni vengono trasformate in oro giallo. Intanto a Cabras fervono i preparati per il Festival della bottarga, il prossimo fine settimana: un mix tra degustazioni, laboratori e spettacoli con ospite d'onore lo chef Carlo Cracco.

Produzione del Consorzio

Il Consorzio, che gestisce Mar’e Pontis, sta iniziando ora la produzione, in netto ritardo rispetto al solito periodo, tra luglio e agosto: «Quest’anno il muggine è pronto solo ora - spiega Carlo Urrai, addetto alla vendita del prodotto alla pescheria del Consorzio e membro del direttivo - I cambiamenti climatici causano anche questo».

Quantità e prezzi

Sulla quantità di bottarga in produzione quest’anno il Consorzio Pontis ancora non ha dati certi: «Pensiamo di arrivare a circa dieci quintali - va avanti Urrai - Poco più dei sette dello scorso anno e molto meno dei trenta quintali di due anni fa».

Sui prezzi occorre invece fare una distinzione: «La nostra oggi costa 250 euro al chilo - spiega Urrai - quella che importiamo dalla Mauritania, ma che viene lavorata nei nostri laboratori, 100 euro. È ottima anche se cambia il gusto, ovviamente». I prezzi negli ultimi dieci anni sono aumentati del 30%; dieci anni fa la cabrarese si trovava anche a 190 euro poi negli anni è cresciuta fino agli attuali 250 euro. Stesso discorso per quella importata. «L'importante è essere trasparenti con i clienti - spiega Urrai - e diffidare dalle imitazioni». Vanno invece bene le vendite: «Riusciamo a piazzare ogni anno tutta quella che produciamo conclude Urrai - La nostra bottarga viene vendita in tutta la Sardegna ma anche in Giappone, Germania e Inghilterra.

La regina di Mistras

Anche nei laboratori dei pescatori che gestiscono lo stagno di Mistras la produzione della bottarga sta iniziando questi giorni, in netto ritardo rispetto al solito periodo. «Tutta colpa del meteo - racconta Tonino Manca, uno dei proprietari della laguna che si estende per 250 ettari - Un vero problema che prima o poi andrà gestito. Ancora non si sa quanta bottarga riusciremo a produrre, lo scorso anno siamo arrivati a quattro quintali». La bottarga di Mistras costa di più, 350 euro al chilo: «Ma è ottima anche quella che importiamo dalla Mauritania - precisa Manca - Costa dai 100 ai 120 euro al chilo in base alla pezzatura. È un prodotto che viene trasformato con le stesse metodologie di quella locale».

