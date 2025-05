«Bottarga doc? Per ora solo parole» 

Nel 2022 era a un passo dall’Igp, Indicazione geografica protetta. Almeno questo aveva annunciato l’allora assessora regionale Gabriella Murgia durante il Festival della bottarga a Cabras: «Questo alimento deve essere tutelato al meglio per distinguerlo sul mercato dai concorrenti, la Regione è al lavoro». Da allora però silenzio assoluto e pratiche ferme. Per l’oro giallo non è mai arrivato l’Igp ma nemmeno il marchio Doc e Dop. Ai pescatori di Cabras per adesso è arrivato il Presidio Slow Food. Il riconoscimento, arrivato dopo anni di impegno e richieste da parte del Consorzio Pontis che gestisce lo stagno di Mar’e Pontis, è stato ufficializzato qualche giorno fa alla manifestazione Slow fish 2025 a Genova.

Marchi fantasma

Per i due importanti marchi di qualità che da tempo hanno altri prodotti sardi e che attestano l'origine geografica tutelando sia i consumatori che i produttori, i pescatori devono attendere. «Sappiamo solo che da parte della Regione c’era l’intenzione di proteggere questo alimento ma ancora non sappiamo a che punto sia l’iter - spiega Carlo Urrai, vicepresidente del Consorzio Pontis - Noi siamo convinti di essere conosciuti in tutto il mondo, ma in realtà non è così. Ecco perché è importante avere più riconoscimenti». Il sindaco Andrea Abis da anni parla dell'esigenza di ottenere almeno un marchio di qualità: «Sono gli operatori, se ci credono, che devono affrontare questa opportunità e sfida. Sono loro che devono bussare le porte dei vari Enti come Regione e Ministero. Altrimenti nulla cambierà».

Presidio Slow Food

I pescatori tempo fa avevano presentato la candidatura per ottenere la certificazione. Poi sono arrivati i controlli e verifiche sul campo. «Nessuno, se non noi, potrà vendere la bottarga dicendo che è pescata nello stagno di Cabras - spiega Carlo Urrai - Solo noi abbiamo questa certificazione». E sul futuro Urrai spiega: «Venderemo più bottarga? Chissà. Dipende innanzitutto dalla produzione. Ma è anche vero che il nostro prodotto potrà essere più richiesto. Bisogna attendere i dati, quindi qualche mese». Il Presidio è nato grazie al sostegno del Gal Sinis e del Flag Pescando, e al lavoro della Condotta Slow Food Terre oristanesi e di Slow Food Sardegna.

